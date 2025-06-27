كشفت السلطات الأمريكية توجيه اتهامات ثقيلة لشاب بريطاني يُدعى كاي ويست (25 عاماً)، يُعتقد أنه العقل المدبر وراء شبكة قرصنة إلكترونية عالمية عُرفت باسم «IntelBroker»، التي تسببت في أضرار قُدّرت بأكثر من 25 مليون دولار حول العالم.

ووفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، تم القبض على ويست في فرنسا في فبراير 2025، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه لمحاكمته على أراضيها.

وذكرت لائحة الاتهام التي أُعلنت الأربعاء أن ويست -ويُعرف أيضاً باسم كايل نورثرن- كان يقود مجموعة إلكترونية تُدعى «CyberN» نفذت عمليات اختراق ضد أكثر من 40 جهة، منها شركات اتصالات أمريكية، ومزودو خدمات صحية وإنترنت، وجهات حكومية بارزة مثل وكالة يوروبول وDC Health Link، التي تدير التأمين الصحي لأعضاء الكونغرس.

وقد استغل ويست هوية «IntelBroker» في بيع البيانات المسروقة عبر منتديات مظلمة على الإنترنت، حيث عُرضت هذه البيانات في أكثر من 41 عملية بيع، إلى جانب 117 منشوراً تم فيها تسريب بيانات حساسة، بعضها سُوِّق مجاناً مقابل اعتمادات افتراضية.

وتشمل البيانات المسروقة معلومات شديدة الحساسية مثل: سجلات طبية، بيانات ضمان اجتماعي، ومراسلات تسويقية.

التحقيقات أثبتت صلة ويست بالهوية الرقمية عبر تتبّع عملية شراء مشفرة تم تحويلها إلى حساب على Coinbase مسجل باسمه الحقيقي، إضافة إلى أدلة عُثر عليها في حسابه على Gmail.

ويواجه ويست 4 تهم رئيسية، بينها التآمر لقرصنة أنظمة محمية، والاحتيال الإلكتروني، والوصول غير المشروع إلى حواسيب، وقد تصل عقوبته في حال الإدانة إلى 50 عاماً من السجن.

وتأتي هذه القضية في وقت تُسجّل فيه الجرائم الإلكترونية أرقاماً قياسية عالمياً، إذ بلغت خسائر الاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة فقط نحو 9.3 مليار دولار خلال عام 2024.