في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية توقيف ستة مواطنين أمريكيين أثناء محاولتهم إرسال زجاجات بلاستيكية محملة بأرز وأموال وكتب دينية إلى كوريا الشمالية عبر البحر.وأوضحت السلطات أن العملية جرت في جزيرة «غانغهوا» الواقعة شمال غرب العاصمة سيئول، قرب الحدود البحرية مع الشمال، حين رصدت دورية عسكرية المجموعة وهي تحاول إلقاء نحو 1,300 زجاجة في البحر، لتصل إلى سواحل كوريا الشمالية عبر التيارات المائية.الزجاجات كانت تحتوي على أرز، وأوراق نقدية من فئة دولار واحد، وكتب – معظمها نسخ من الإنجيل – في محاولة لإيصال مواد إغاثية ورسائل دينية، ضمن ما تقول الشرطة إنه «نشاط غير مصرح به يهدد السلامة العامة»، خصوصاً أن الجزيرة مصنفة كـ«منطقة خطر» منذ نوفمبر 2024، ويحظر فيها تنفيذ أي أنشطة قد تُفاقم التوتر مع بيونغ يانغ.وقالت شرطة إنتشون إن الأمريكيين المعتقلين – وتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات – لا يتحدثون الكورية وتم التحقيق معهم بمساعدة مترجم، ويواجهون اتهامات بمخالفة قانون إدارة الكوارث والسلامة.ولم تكشف السلطات عن هوياتهم أو ما إذا كانت لهم صلات بمنظمات معينة، غير أن تقارير محلية رجّحت أنهم ينتمون إلى مجموعات دينية أو منظمات غير حكومية تعمل على إرسال مساعدات أو رسائل سياسية إلى كوريا الشمالية، وهي ممارسات لطالما أثارت توتراً بين الجارتين.وتُعرف جزيرة غانغهوا بأنها من أقرب النقاط بين الكوريتين، إذ لا تبعد سوى 10 كيلومترات عن سواحل كوريا الشمالية، وتُستخدم منذ سنوات كمنصة لإرسال رسائل أو مساعدات عبر زجاجات أو بالونات. وتعتبر بيونغ يانغ هذه الأنشطة استفزازات عدائية.وفي العام 2024، ردّت كوريا الشمالية على حملات مماثلة من الجنوب بإطلاق بالونات محملة بالنفايات، ما فجّر ما عُرف إعلامياً بـ«حرب البالونات»، قبل أن تتوقف مؤقتًا بعد تعهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي ميونغ، بتهدئة الأوضاع واستئناف الحوار مع الشمال.ولا تزال التحقيقات جارية، وسط تحذيرات من أن مثل هذه التحركات الفردية قد تُعرقل الجهود الدبلوماسية وتفاقم التوتر في منطقة حساسة.