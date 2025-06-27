أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، (الخميس)، عن رصد دب بري داخل مطار ياماغاتا شمالي اليابان، ما تسبب في إغلاق المدرج وتعليق الحركة الجوية بشكل مؤقت.

وبحسب إدارة المطار، فقد تم رصد الدب لأول مرة الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت موسكو)، حيث حاول الموظفون التعامل معه بأنفسهم، لكنه ظهر مجددًا بالقرب من المدرج في منتصف النهار، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدرج بالكامل كإجراء احترازي.

وأسفرت الحادثة عن إلغاء 10 رحلات جوية، في وقت استدعت فيه إدارة المطار خبراء من منظمة صيد محلية لنصب فخ للقبض على الحيوان، إلا أن الدب ظل طليقًا حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت هيئة الإذاعة أن الموظفين سيواصلون عمليات التفتيش صباح الجمعة، وأن استئناف الرحلات الجوية سيعتمد على تقييم الوضع الأمني في محيط المطار.

ويرجح خبراء أن تغيّر المناخ ونقص الغذاء في الغابات المحيطة قد يكونان السبب وراء دخول الدب إلى منطقة مأهولة، في محاولة للبحث عن الطعام.