لقي أربعة عمال حتفهم وأصيب خمسة آخرون في حريق شب في ناقلة نفط راسية في حوض بناء السفن في مدينة «باتام» الإندونيسية.

وقال رادين بيمو دوي لامبانج مساعد مفوض شرطة «باتواجي»، إن الحادثة وقعت عندما كان العمال يشاركون في أعمال الصيانة والإصلاح على متن السفينة، حين نشب حريق أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، لافتاً إلى إصابة أربعة عمال بجروح خطيرة، حيث يتلقون العلاج حالياً في المستشفيات المحلية.

ولفت إلى أنه نظراً لصعوبة الوصول إلى حوض بناء السفن، فقد اقتصرت جهود مكافحة الحرائق والإخلاء على أفراد السلامة الداخلية في المنشأة، مضيفاً أن ضباط الشرطة في موقع الحادث قاموا بتأمين محيط حوض بناء السفن والتنسيق مع سلطات الموقع لضمان إجلاء جميع الضحايا إلى المستشفيات المحلية.

وقد اشتعلت النيران في سفينة التخزين والتفريغ العائمة «فيدرال 2» أثناء رسوها في حوض بناء السفن «بي تي إيه إس إل» الإندونيسي في تانجونج أونكانج، بمدينة «باتام».