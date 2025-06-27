يحتفل العالم في الثلاثين من يونيو من كل عام بيوم الكويكبات؛ وهو مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة 2016م، لتكون تذكيراً جماعياً بضرورة اليقظة تجاه الأخطار القادمة من الفضاء. وقد جاء اختيار هذا اليوم تحديداً لإحياء ذكرى الانفجار الهائل الذي وقع فوق منطقة تونغوسكا بسيبيريا 1908م، عندما انفجر كويكب في الغلاف الجوي بقوة هائلة دمرت آلاف الكيلومترات من الغابات، من دون أن يترك أثراً اصطدامياً مباشراً على سطح الأرض. ومنذ ذلك الحين، أصبح الوعي بمخاطر الكويكبات جزءاً من الجهود العلمية العالمية لرصد هذه الأجسام وتتبعها، منعاً لتكرار كارثة مماثلة قد تكون أشد وطأة. ومن خلال هذا اليوم، تتجدد الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال علوم الفضاء، وإلى الاستثمار في التكنولوجيا التي تمكننا من رصد الكويكبات مبكراً، وتطوير خطط دفاعية لحماية الأرض من اصطدام محتمل قد يغير وجه الحياة كما نعرفها.