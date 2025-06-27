في مسيرتك المهنية قد تواجه لحظة تدفعك للتفكير جدياً في البحث عن فرصة أخرى، دون أن تغادر موقعك الحالي حتى تجد البديل المناسب. الاستعداد المسبق والتحرك الذكي يضمنان لك انتقالاً آمناً ومدروساً. هناك إشارات واضحة تستحق عندها أن تبدأ فوراً تجهيز سيرتك الذاتية ومتابعة البحث، ينصح خبراء الموارد البشرية (بحسب Harvard Business Review وForbes Careers) بالتحضير المسبق، وبناء شبكة علاقات، لضمان اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.بيئة سامة ومدير سلبي، بيئة فوضوية وغياب الخطط، زملاء محبطون ومحيط غير محفز، تأخر الرواتب وغياب العلاوات، تمييز في الترقيات، غياب القبول النفسي من مديرك، كثرة أعباء دون تقدير.