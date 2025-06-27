شهد مطار ياماغاتا في شمال اليابان حالة من الفوضى اليوم الخميس، بعد أن اقتحم دب أسود بري، يبلغ طوله حوالى 1.2 متر، منطقة المدرج، مما أدى إلى إغلاقه مؤقتًا وإلغاء 12 رحلة جوية، وتسبب الزائر غير المتوقع في تعطيل حركة الطيران لساعات، مع استمرار جهود السلطات للسيطرة على الموقف دون نجاح تام حتى مساء الخميس.

ووفقًا لمسؤول المطار، أكيرا ناغاي، تم رصد الدب لأول مرة بالقرب من المدرج حوالى الساعة 7 صباحًا، مما استدعى إغلاقًا فوريًا لمدة 30 دقيقة، أدى إلى تأخير 4 رحلات بما يصل إلى ساعة، وبعد اختفائه مؤقتًا، عاد الدب ليظهر مجددًا قرابة منتصف النهار، وهو يركض على المدرج، مما دفع السلطات إلى إعادة إغلاق المدرج وإلغاء 12 رحلة إضافية.

وكشفت سلطات الطيران اليابانية أن موظفي المطار حاولوا طرد الدب باستخدام سيارة ذات إضاءة زرقاء، لكنه تمكن من الفرار وما زال يتجول في محيط المطار، واستدعت السلطات صيادين محترفين لنصب الفخاخ، بينما حاصرت الشرطة المطار لمنع الدب من الهروب إلى المناطق المأهولة القريبة.

وقال ناغاي: «نحن الآن في حالة مأزق، لا يمكننا استقبال الطائرات في الوقت الحالي»، وأشار إلى أن المطار أُغلق مؤقتًا أمام الركاب لبقية اليوم، مع تحذيرات للسكان المحليين بالبقاء في حالة تأهب.

ولم يُبلغ عن إصابات أو أضرار مادية، لكن الحادثة أثارت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون مقاطع فيديو تُظهر الدب وهو يتحرك بحرية في محيط المطار، لتُعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة مواجهات متزايدة بين البشر والدببة في اليابان.

وتشهد اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث اقتحام الدببة للمناطق الحضرية، وهي ظاهرة يُعزوها العلماء إلى تغيرات مناخية تؤثر على مصادر غذاء الدببة وأنماط هجرتها، إلى جانب انخفاض عدد السكان في المناطق الريفية بسبب الشيخوخة الديموغرافية.

ووفقًا لبيانات رسمية، تُعد منطقة ياماغاتا، المحاطة بالغابات والجبال، موطنًا لعدد كبير من الدببة السوداء الآسيوية، التي غالبًا ما تتسلل إلى الأماكن المأهولة بحثًا عن الطعام، خاصة في الصيف والخريف، وأفادت تقارير رسمية بتسجيل 219 هجومًا للدببة في السنة المنتهية في أبريل 2024، منها 6 حالات قاتلة.

وفي ديسمبر 2024، شهدت مدينة فوكوشيما حادثة مشابهة عندما اقتحم دب سوبرماركت لمدة يومين، وتم إغراؤه بالخروج باستخدام طعام مغطى بالعسل قبل أن يُقتل لاحقًا.

وأقر البرلمان الياباني في فبراير 2025 مشروع قانون يسمح للصيادين بإطلاق النار على الدببة في المناطق المأهولة، وهو قرار أثار جدلاً بين النشطاء البيئيين الذين يدعون إلى حلول أكثر إنسانية، مثل نقل الدببة إلى محميات طبيعية.