تحول حلم شهر العسل لزوجين أمريكيين من كولورادو إلى كابوس مروع، بعد أن أعلنت سلطات مقاطعة فولوسيا في فلوريدا عن وفاة الزوج، جيك روسينكرانز، البالغ من العمر 29 عاماً، إثر إصابته بصاعقة برق أثناء وقوفه في مياه ضحلة على شاطئ نيو سميرنا بيتش يوم الجمعة الماضي، في حادث هو الأول من نوعه لوفاة مرتبطة بالصواعق في فلوريدا هذا العام، وفقاً للسلطات المحلية.

ووفقاً لمديرة سلامة شاطئ مقاطعة فولوسيا، تامرا مالفورز، كان روسينكرانز يقف في مياه تصل إلى كاحليه عندما ضربته صاعقة برق، وعلى الرغم من السماء الصافية فوق الشاطئ، أشارت مالفورز إلى أن الصاعقة جاءت من عاصفة رعدية كانت على بعد عدة أميال، مما يجعل الحادث «نادراً للغاية».

ووفقاً للسلطات المحلية الأمريكية هرع المارة، بمن فيهم ممرضة قريبة، وأشخاص من فريق الإنقاذ لتقديم الإسعافات الأولية وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكن روسينكرانز نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث توفي في اليوم التالي، متأثراً بإصاباته.

وأعرب شريف مقاطعة فولوسيا، مايك شيتوود، عن حزنه العميق في منشور على «فيسبوك»، قائلًا: «كان الزوجان يزوران شواطئنا للاحتفال بزواجهما، لكن في لحظة مرعبة تغير كل شيء، في سن التاسعة والعشرين، كان يفترض أن يحتفل بسنوات عديدة أخرى مع زوجته»، وقدم شيتوود تعازيه للزوجة، ليا، التي فقدت شريك حياتها في هذا الحادث المأساوي، مشيداً بجهود رجال الإنقاذ وفرق الطوارئ التي حاولت إنقاذه.

لم يكن روسينكرانز الوحيد الذي تأثر بالصواعق في نيو سميرنا بيتش في ذلك اليوم، فقد أصيب شخصان آخران، كانا يلعبان الجولف في نادي فينيتيان باي، بصاعقة غير مباشرة قبل الحادث بدقائق، ولحسن الحظ، لم يحتاج الجولفرز إلى نقل إلى المستشفى بعد تقييمهما من قبل فرق الإسعاف.

وتعرف فلوريدا بلقب «عاصمة الصواعق» في الولايات المتحدة، حيث تسجل حوالى 1.2 مليون صاعقة سنوياً، وفقا لإدارة الصحة في فلوريدا، وتعزى هذه الظاهرة إلى موقع الولاية كشبه جزيرة محاطة بالمياه من الخليج والمحيط الأطلسي، إلى جانب الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة التي تولد عواصف رعدية قوية.

ووفقاً للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، يقتل حوالى 20 شخصاً سنوياً في المتوسط في الولايات المتحدة بسبب الصواعق، مع العديد من الإصابات، وفي عام 2024، تصدرت فلوريدا الولايات الأمريكية بعدد الوفيات الناجمة عن الصواعق بـ (12 حالة وفاة)، وفقاً لتقرير من مزود التكنولوجيا البيئية AEM.