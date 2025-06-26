شهدت العاصمة بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى مأساة مروعة أمس (الأربعاء)، بعدما توفي 29 طالباً وأصيب أكثر من 260 آخرين جراء تدافع جماعي ناجم عن انفجار محول كهربائي في مدرسة «بارتيليمي بوغاندا» الثانوية أثناء إجراء امتحانات الشهادة الثانوية.

وأفادت وزارة الصحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في وثيقة رسمية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الحادث وقع نحو الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي أثناء أعمال إصلاح المحول الكهربائي داخل المدرسة.

وكانت المدرسة، التي تضم أكثر من 5300 طالب يؤدون اختباراتهم في اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا، مسرحاً لحالة ذعر عارمة إثر الانفجار، مما أدى إلى تدافع قاتل بين الطلاب الذين حاولوا الفرار من الموقع.

وأوضح مدير مستشفى بانغي المجتمعي أبيل أساي، بأن الحصيلة تشمل 29 قتيلاً وأكثر من 280 مصاباً، بعضهم في حالة حرجة، في حين أشار وزير التعليم الوطني، أوريليان سيمبليس زينغاس، إلى أن الانفجار وقع نتيجة «إخفاقات فنية» أثناء أعمال إصلاح المحول الكهربائي في الطابق الأرضي من المبنى الرئيسي للمدرسة، مما تسبب في حالة من الفوضى.

وأعربت السلطات عن أسفها العميق، معلنة فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، وتعهدت الحكومة بتقديم الدعم لأسر الضحايا وتغطية تكاليف علاج المصابين، فيما دعت منظمات دولية إلى تقديم مساعدات عاجلة لتعزيز البنية التحتية التعليمية في البلاد.