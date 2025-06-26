طرحت ميتا ميزة «تلخيص الرسائل» الجديدة في تطبيق واتساب، وهي ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخص سريع للرسائل غير المقروءة في شكل نقاط مختصرة.

وتستند هذه الميزة إلى تقنية المعالجة الخاصة Private Processing، التي كشفت عنها ميتا بمؤتمر Llamacon في أبريل الماضي، وتُعد محاولة للحفاظ على خصوصية المحادثات مع تمكين الذكاء الاصطناعي من العمل داخل التطبيق.

وعند توفر الميزة في واتساب، ستظهر لافتة على المحادثات غير المقروءة مكتوب عليها «تلخيص بنحو خاص»، وبالضغط عليها، يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي من ميتا Meta AI ملخصًا سريعًا للمحتوى. وتؤكد الشركة أن هذه التقنية لا تسمح للذكاء الاصطناعي أو لخوادم ميتا بقراءة البيانات الفعلية للمستخدمين أو تخزينها.

وأضافت الشركة أن الميزة ستكون متاحة مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، مع خطط لتوسيعها إلى لغات ودول أخرى لاحقًا خلال العام.

وترى ميتا أن هذه الميزة ستكون مفيدة لمن يغيب لمدة عن هاتفه، أو يكون عضوًا في مجموعات دردشة كبيرة ونشطة.

ومع أن دقة الذكاء الاصطناعي في تلخيص الرسائل ما زالت محل نقاش، فإن الاستخدام المقترح قد يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.

وقالت الشركة إن الميزة اختيارية بالكامل، ولا تُفعّل إلا بطلب المستخدم، كما يمكن استثناء محادثات معينة من وصول الذكاء الاصطناعي إليها عبر إعدادات الخصوصية المتقدمة.