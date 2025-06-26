بدأت ولاية فلوريدا أعمال البناء لمنشأة احتجاز مؤقتة للمهاجرين في مطار ناءٍ بمنطقة الإيفرغليدز، وهي مستنقعات استوائية شاسعة تعج بالتماسيح والثعابين.

وأُطلق على المنشأة لقب «ألكاتراز التماسيح» بسبب موقعها المعزول وسط المستنقعات العشبية غير الصالحة للسكن.

وأظهرت لقطات بثتها قناة «إن بي سي» بدء أعمال البناء، حيث ستضم المنشأة خياماً كبيرة لإيواء المهاجرين ومقطورات للعاملين.

وستعتمد المنشأة على الحواجز الطبيعية للمستنقعات لتوفير الحد الأدنى من الأمن، ما يجعل الهروب منها شبه مستحيل.

وقارن المدعي العام لفلوريدا جيمس أوثماير المنشأة بـ«سجن ألكاتراز» الشهير قبالة سواحل سان فرانسيسكو، مشيراً في مقابلة مع المعلق الإعلامي بيني جونسون إلى أن الطبيعة توفر حماية طبيعية للمحيط، مضيفاً: «لا يوجد مكان للذهاب، فلا مدخل ولا مخرج لهذه المنشأة».

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتكثيف احتجاز وترحيل المهاجرين، معتبراً أن ذلك ضروري بعد عبور ملايين الأشخاص الحدود بشكل غير قانوني خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ووفقاً لبيانات حكومية، ارتفع عدد الأشخاص في مراكز الاحتجاز التابعة للهجرة الفيدرالية من 39 ألفاً عند تولي ترمب المنصب إلى 56 ألفاً بحلول 15 يونيو 2025.

وتقدر تكلفة تشغيل المنشأة في فلوريدا بنحو 450 مليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن تستوعب ما يصل إلى 5,000 شخص، بحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وقال أوثماير في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إن المنشأة يمكن أن تستوعب 1,000 شخص خلال 30 إلى 60 يوماً كمرحلة أولية.

وأثارت المنشأة انتقادات حادة من نشطاء حقوق المهاجرين، إذ حذرت ماريا أسونسيون بيلباو، منسقة حملات في منظمة اللجنة الأمريكية للخدمات الودية، من المخاطر الصحية التي يواجهها المحتجزون بسبب الحرارة والحشرات، إلى جانب صعوبة وصول المجتمع المدني إلى الموقع النائي للاحتجاج أو مراقبة الأوضاع.

ووصفت بيلباو المشروع بأنه تجسيد للقسوة، مشيرة إلى أنه يعكس مستوى غير إنساني في التعامل مع المهاجرين.

وتبلغ تكلفة سرير الاحتجاز الواحد نحو 165 دولاراً يومياً في المتوسط، وفقاً لوثائق ميزانية وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، لكن التكلفة في منشأة فلوريدا قد تصل إلى 247 دولاراً يومياً عند استيعاب 5,000 شخص.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن جزءاً كبيراً من التمويل سيتم توفيره من برنامج الإيواء والخدمات التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وهو برنامج كان يُستخدم سابقاً لدعم المدن مثل نيويورك في إيواء المهاجرين الجدد.