أثار خفاش مصاب بفايروس نادر حالة من القلق في جزيرة وايت البريطانية، بعد اكتشافه في حديقة منزل خاص. وأكدت السلطات إصابته بفايروس EBLV-1، أحد أنواع فايروسات «ليسا» الخطيرة، والتي تُسبب أعراضاً شبيهة بداء الكلب، تشمل الهلوسة، الشلل، التنميل والاختناق.

فيما تواجه عدة مناطق في العاصمة البريطانية أزمة كبيرة، إثر هجوم أعداد كبيرة من الخفافيش المعروفة باسم «راندي» على المنازل، ما أثار حالة من الهلع بين السكان، ودفع العديد منهم إلى مغادرة بيوتهم.

يُطلق على خفافيش راندي اسم «حيوانات دراكولا الأليفة»، وذلك لشكلها المرعب لكنها في أغلب الأحيان لا تُحدث أضرارًا للبشر، وفي الآونة الأخيرة هاجمت أعداد كبيرة من هذه الحيوانات المنازل في بريطانيا، لبحثها عن أماكن دافئة وآمنة للولادة.

وبالتزامن مع اقتراب موسم الأمومة لخفافيش راندي، فقد هاجمت أعداد كبيرة منها المنازل بصورة مبالغة، ما سبب ذعرا للمواطنين، وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ومن أجل طمأنة المواطنين بأنحاء العاصمة البريطانية لندن، قال خبراء مكافحة الآفات بالبلاد، إن سبب هذا الغزو الكبير هو بحث الإناث عن أماكن آمنة لوضع صغارها، حيث تم التحذير من صعوبة إخراجها من المنزل بمجرد دخولها.