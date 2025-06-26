نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ عيَّن 3 باحثين من شركة «أوبن إيه آي»، للانضمام إلى فريقه المخصص لتطوير «الذكاء الفائق»، وذلك بعد أيام من اتهام سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، لـ«ميتا» بمحاولة استمالة موظفيه.

وأكد متحدث باسم «أوبن إيه آي» مغادرة الباحثين الثلاثة، وهم لوكاس باير، ألكسندر كوليسنيكوف، وشياوهوا زهاي، الذين كانوا يعملون في مكتب الشركة بزيورخ، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم تصدر «ميتا» تعليقاً فورياً على التقرير خارج ساعات العمل الرسمية.

وكان «ألتمان» كشف الأسبوع الماضي أن «ميتا» عرضت مكافآت مالية تصل إلى 100 مليون دولار لجذب موظفي «أوبن إيه آي».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه «ميتا» تحديات كبيرة، حيث كانت رائدة سابقاً في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، لكنها عانت أخيراً من هجرة المواهب وتأخير إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على منافسة نماذج شركات مثل جوجل، أوبن إيه آي، وديب سييك الصينية.

وفي تصريح سابق، قال ألتمان إن «ميتا» تعتبر «أوبن إيه آي» أكبر منافسيها.

وفي سياق متصل، قامت «ميتا» أخيراً بتعيين ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة سكيل إيه آي البالغ من العمر 28 عاماً، لدعم جهودها في تطوير «الذكاء الفائق»، كما استحوذت «ميتا» على حصة 49% في سكيل إيه آي بقيمة 14.3 مليار دولار.

وتسعى «ميتا» حالياً لاستعادة مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي من خلال تشكيل فريق من الخبراء لتحقيق ما يُعرف بـ«الذكاء العام الاصطناعي (AGI)»، وهو هدف طموح يهدف إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على أداء المهمات الفكرية البشرية بكفاءة عالية.