أكدت تقارير طبية أن الفشل الكلوي المزمن يُعد من الأمراض الخطيرة التي توصف بـ«القاتل الصامت»؛ بسبب غياب الأعراض المبكرة الواضحة التي تنذر بوجوده. وأوضح مختصون صحيون أن الكلى قد تفقد معظم وظائفها دون أن يشعر المريض بأي علامات حتى تصل الحالة إلى مراحل متقدمة تتطلب تدخلاً عاجلاً، مثل الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى. وتكمن خطورة المرض في أن المراحل الأولى تمر دون أن يلحظ المريض تغيراً في صحته، بينما تتدهور قدرته على التخلص من السموم والسوائل. ونبه الأطباء إلى ضرورة إجراء الفحوصات الدورية، خصوصاً للأشخاص المعرضين للخطر مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدين أن الكشف المبكر يعزز فرص العلاج ويحد من المضاعفات. ودعوا إلى تبني نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة وشرب كميات كافية من الماء.