كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول أربعة إلى ستة أكواب من القهوة يومياً قد يسهم في تقليل احتمالات الإصابة بالوهن الجسدي لدى كبار السن. وأوضحت الدراسة؛ التي شملت عينة واسعة من الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، أن القهوة تحتوي على مركبات تحفّز العضلات وتحسّن من كفاءة التمثيل الغذائي، ما يساعد في الحفاظ على القوة البدنية مع التقدم في العمر. في المقابل، حذّر باحثون من الإفراط في استهلاك القهوة، مؤكدين أن الكميات المفرطة قد تؤدي إلى أضرار صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم. وشددت التوصيات على أهمية الاعتدال، مشيرين إلى أن الكمية الآمنة تراوح بين كوبين إلى أربعة أكواب يومياً حسب الحالة الصحية للفرد.يُذكر أن القهوة تعد من المشروبات الشائعة عالمياً، وتثير نتائج هذه الدراسة اهتمام الأوساط الطبية بالنظر إلى ارتفاع نسب الشيخوخة عالمياً.