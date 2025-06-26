في واقعة حبسَت الأنفاس على ارتفاع آلاف الأقدام، تحوّلت رحلة جوية عادية بين لندن ومومباي إلى مشهد مقلق بعدما أصيب خمسة ركاب واثنان من طاقم الطائرة بحالات دوار وغثيان مفاجئة، وسط أجواء من الذعر والترقب داخل الطائرة التابعة لشركة «أير إنديا» الهندية.

الرحلة كانت تسير بهدوء من مطار هيثرو، حتى بدأت الأعراض تظهر بشكل متتالٍ، وفي مراحل مختلفة، ما زاد الغموض وأسئلة الركاب.. هل هناك تسرّب أو تلوث في الهواء؟ أم أن شيئاً خفيّاً يهدد الجميع؟

رغم الأجواء المشحونة، تمكّن الطيار من الهبوط الآمن في مومباي، حيث كانت الطواقم الطبية بانتظار الطائرة.

أربعة من المصابين نُقلوا إلى الفحص الطبي، ثم سُمح لهم بالمغادرة بعد استقرار حالتهم، لكن القصة لم تنتهِ هنا.. «إأير إنديا» أبلغت الجهات المختصة، وبدأ التحقيق في الحادثة الغريبة، إذ تبيّن عدم وجود أعطال، ولا مؤشرات على تسرّب كيميائي أو نقص في الأوكسجين.