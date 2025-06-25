حقق الجندي البريطاني المتقاعد كريغ وود، الذي فقد ساقيه وذراعه اليسرى أثناء خدمته في أفغانستان، إنجازاً تاريخياً بأن أصبح أول معاق ثلاثي الأطراف يبحر بمفرده دون توقف أو مساعدة عبر المحيط الهادئ.

وود (33 عاماً) من دونكاستر في جنوب يوركشاير، أصيب بجروح غيرت حياته عام 2009 جراء انفجار عبوة ناسفة في سانغين بجنوب أفغانستان.

قطع وود مسافة 7506 أميال بحرية (13900 كيلومتر) في 90 يوماً على متن قاربه المصمم خصيصاً «سيريوس II»، انطلاقاً من بويرتو فالارتا في المكسيك في 25 مارس، وصولاً إلى هيروشيما في اليابان أمس (الثلاثاء).

ويهدف وود، وهو أب لثلاثة أطفال، من خلال هذه الرحلة إلى جمع التبرعات للجمعيات الخيرية التي دعمته خلال تعافيه.

في تصريح له عند خط النهاية في هيروشيما، قال وود: «أنا مرهق ولكن فخور جداً بإكمال هذه الرحلة التي اعتقد الكثيرون أنها مستحيلة، لقد كانت تحدياً هائلاً لي ولقاربي، لكنني ركزت على هدفي وفكرة لم شملي بعائلتي، خصوصاً مع انتظارنا لطفلنا الثالث».

واجه وود تحديات تقنية عديدة، منها تعطل أحد محركات القارب بعد ثلاثة أسابيع، وسقوط ذراع الشراع، إضافة إلى كسر ذراعه الصناعية، ما جعل الإبحار أكثر صعوبة.

وصف وود الرحلة بأنها تجربة روحانية عززت تقديره للحياة التي بناها بعد إصابته، وأضاف: «آمل أن يغير هذا الإنجاز نظرة العالم إلى الإعاقة، ويبرز كيف يمكن للإبحار أن يغير حياة المتضررين من الصدمات».

كما شهد وود لحظات ساحرة، مثل رؤية قوس قمري، وهو قوس قزح يتشكل بضوء القمر الكامل، إضافة إلى لقاءات مع دلافين ريسو.

كان وود، وهو جندي سابق، قد فقد ساقيه ويده اليسرى، وأصيب بانخماص في الرئتين، وفقدان 27 باينت من الدم، وتشوهات في الوجه بسبب الشظايا التي أصابته، واستغرق تعلمه المشي مجدداً ثمانية أشهر، وخضع لعشرين عملية جراحية على مدى أربع سنوات في مركز هيدلي كورت بسري.

ويعزو وود تعافيه إلى القبول الجذري، مؤكداً أن التركيز على بناء أفضل نسخة من الذات الجديدة، مع دعم الأشخاص الإيجابيين، هو مفتاح النجاح.