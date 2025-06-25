في تطور بارز بمحاكمة شون ديدي كومبس الفيدرالية في نيويورك، أعلن مغني الراب والمنتج الموسيقي الشهير، أنه لن يدلي بشهادته في قضيته المتعلقة باتهامات بالاتجار بالجنس والتآمر في الابتزاز.

وخلال جلسة المحكمة، سأل القاضي أرون سوبرامانيان، كومبس مباشرة عما إذا كان يدرك حقه في الإدلاء بشهادة، فأجاب كومبس: «هذا قراري بالكامل مع محاميّ»، مؤكداً أنه ناقش القرار بعمق مع فريقه القانوني.

وفاجأ كومبس الحضور بتوجيه رسالة شكر للقاضي، مشيداً بإدارته للمحاكمة قائلاً: «أنت تقوم بعمل ممتاز»، وهو ما أثار انتباه وسائل الإعلام نظراً لتوقيته وسط التوترات القانونية.

واختار فريق دفاع كومبس، بقيادة المحامين مارك أغنيفيلو وتيني جيراغوس، عدم استدعاء شهود، واكتفى بتقديم رسائل نصية كأدلة لدعم ادعائهم بأن العلاقات التي يُزعم أنها «Freak Offs» كانت بالتراضي، وجاء هذا القرار بعد أن قدمت النيابة 34 شاهداً، بما في ذلك كاسي فينتورا، التي شهدت على مدى أربعة أيام عن تعرضها للإكراه والعنف.

كما عرضت النيابة مقاطع فيديو وصوراً تظهر إصابات فينتورا، إضافة إلى شهادات من موظفين سابقين وأشخاص آخرين مثل مغني الراب كيد كودي، الذي زعم أن كومبس متورط في حريق سيارته عام 2012، من جانبها، حاولت الدفاع تصوير كومبس كشخصية معقدة لكن ليست مجرمة.

وانتهت جلسات الشهادات في المحاكمة، التي استمرت سبعة أسابيع، ومن المقرر أن تبدأ المرافعات الختامية يوم الخميس 26 يونيو 2025، إذا أُدين كومبس بجميع التهم، فقد يواجه السجن مدى الحياة، في القضية التي أثارت نقاشات واسعة حول سوء استخدام السلطة في صناعة الترفيه، خصوصاً بعد أن واجه كومبس أكثر من 70 دعوى مدنية منذ نوفمبر 2023 تتهمه بالاعتداء الجنسي والاتجار.

ويواحه شون كومبس، وهو أحد أبرز رواد موسيقى الهيب هوب، والبالغ من العمر 55 عاماً، اتهامات فيدرالية خطيرة تشمل التآمر في الابتزاز، الاتجار بالجنس بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه، والنقل لأغراض الدعارة.

وبدأت المحاكمة في مايو 2025 بمحكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، ومن المتوقع أن تستمر حوالى ثمانية أسابيع، ووفقاً للائحة الاتهام، يُزعم أن كومبس أدار «مؤسسة إجرامية» منذ 2008 عبر إمبراطوريته التجارية، مستخدماً العنف والتهديدات والمخدرات لإجبار النساء على المشاركة في أحداث طويلة تُعرف باسم «Freak Offs».