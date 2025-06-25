أصدرت المحكمة العليا في تايوان الجمعة الماضية 20 يونيو حكمًا في واحدة من أغرب القضايا.

وتعود تفاصيل القضية إلى شاب، يُدعى تشانغ، أثار صدمة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد محاولته خداع 5 شركات تأمين عبر تعريض قدميه للثلج الجاف لمدة 10 ساعات، مما أدى إلى بترهما.

وحسبما أفادت صحيفة South China Morning Post، فإن تشانغ، وهو طالب جامعي في تايبيه، اشترى بين عامي 2005 ويناير 2023 عدة وثائق تأمين من 5 شركات، تشمل التأمين الصحي، والحياة، والحوادث، والرعاية طويلة الأمد، والتأمين على السفر.

وفي عام 2023، تواطأ تشانغ مع زميله السابق في المدرسة الثانوية، لياو، لتنفيذ خطة احتيالية، في 26 يناير، اشتريا الثلج الجاف من مدينة نيو تايبيه، وتوجها إلى منزل لياو في منطقة تشونغشان بتايبيه، وهناك وضع تشانغ قدميه العاريتين في دلو مملوء بالثلج الجاف، بينما قيّده لياو إلى كرسي بشرائط بلاستيكية لمنعه من التراجع إذا أصبح الألم لا يُطاق.

استمر تشانغ في هذا الوضع من الساعة الثانية فجرًا حتى الظهر، أي لمدة 10 ساعات، بينما وثّق لياو العملية بالصور والفيديوهات.

بعد يومين، توجه تشانغ إلى قسم الطوارئ في مستشفى ماكاي التذكاري، حيث تم تشخيصه بإصابات خطيرة تشمل قضمة صقيع من الدرجة الرابعة، ونخر في العظام، والتسمم الدموي، وتحلل عضلي، ونتيجة لذلك، اضطر الأطباء بتر قدميه.

وحاول الثنائي خداع شركات التأمين بدعوى أن تشانغ كان يقود دراجة نارية ليلًا عندما شعر فجأة بالبرد الشديد في ساقيه، مما تسبب في القضمة الصقيعية، ثم تقدموا بمطالبات بقيمة 41.26 مليون دولار تايواني (1.4 مليون دولار أمريكي) عبر ثماني وثائق تأمين.

ونجحت إحدى الشركات في دفع 236,427 دولارا تايوانيا، لكن الشركات الأربع الأخرى اكتشفت تناقضات ورفضت المطالبات.

لاحقًا، أبلغت جميع الشركات الشرطة، مما أدى إلى توجيه الادعاء العام تهم الاحتيال والمساعدة في إيذاء النفس العمدي إلى الثنائي.

في 20 يونيو الجاري، أصدرت المحكمة العليا في تايوان حكمًا بسجن تشانغ لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بينما حُكم على لياو، الذي اعتُبر العقل المدبر، بالسجن ست سنوات.

وأشارت المحكمة إلى أن لياو خطط للمخطط، بينما عانى تشانغ من ألم شديد وتوصل إلى تسويات مع بعض الشركات، على عكس لياو الذي لم يتوصل إلى أي تسوية.

وأثار الحادث موجة من الصدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المستخدمين قائلًا: هذا مدفوع بالطمع المحض. وأضاف آخر: خسارة كاملة، لا مال ولا قدمين، وسيقضي بقية حياته على كرسي متحرك بسبب فكرة سخيفة.