في خطوة جديدة تؤكد دورها الريادي في بناء منظومة عالمية آمنة وموثوقة للذكاء الاصطناعي، انضمت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الذكاء الاصطناعي، التي تُعد أول معيار دولي يُعنى بحوكمة هذا المجال.ويأتي هذا الانضمام امتدادًا لمساعي المملكة لترسيخ مبادئ الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، وتعزيز الثقة في التطبيقات التقنية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام. وكانت المملكة أطلقت مع المنظمة مرصد مخاطر الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وحققت المرتبة الثالثة عالميًا في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي.كما تواصل «سدايا» جهودها في تطوير الأطر التنظيمية، ومنح شهادات الاعتماد، وإطلاق المبادرات الوطنية والدولية التي تعزز الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.