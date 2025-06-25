أعلن علماء من جامعة ميامي اكتشاف طريقة علاجية واعدة لمكافحة سرطان القولون والمستقيم، الذي يُعد من أخطر أنواع السرطانات وأكثرها انتشاراً.

وخلال دراستهم للبحث عن علاجات جديدة، توصل العلماء إلى أن استخدام عقار Selinexor بالاشتراك مع الدواء الكيميائي Irinotecan، يُسهم بشكل كبير في تقليص أحجام الأورام السرطانية، وخصوصاً سرطان القولون.

وركز الباحثون على دراسة طفرة في جين (XPO1) الذي يلعب دوراً محورياً في النقل الخلوي، إذ تبين أن هذه الطفرة تجعل الخلايا السرطانية مقاومة لعقار Irinotecan عبر تعزيز آليات إصلاح الحمض النووي (DNA)، ومع ذلك، أظهر عقار Selinexor - وهو مثبط لجين (XPO1) - قدرة ملحوظة على كبح نشاط هذه الخلايا، وعند دمجه مع إيرينوتيكان، تزايد التأثير المضاد للورك بشكل ملحوظ.

وأشار الفريق البحثي إلى أن فعالية هذا المزيج الدوائي لا تقتصر فقط على وجود الطفرة الجينية، بل تمتد أيضاً إلى الأورام التي ترتفع فيها مستويات بروتين (XPO1).

وفي إطار خططهم المستقبلية، يعتزم العلماء دراسة الجمع بين عقار Selinexor والعلاج المناعي، واختبار فاعلية هذه الطريقة في علاج أنواع أخرى من الأورام، بما في ذلك سرطان بطانة الرحم.