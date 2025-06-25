حقق نادي الصقور السعودي، إنجازًا بيئيًا بارزًا، بعد أن نجح عبر برنامج «هدد» في رفع أعداد صقور الوكري المهددة بالانقراض إلى 14 صقرًا، في وقت كانت لا تتجاوز زوجين فقط. وأوضح المتحدث الرسمي للنادي وليد الطويل، أن صقر الوكري، يُعد من السلالات النادرة والأكثر عرضة للانقراض، مشيرًا إلى أن النادي يعمل بخطة علمية متكاملة لتعزيز التنوع الحيوي وصون إرث الصقارة التقليدي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية.ويواصل النادي جهوده من خلال برامج متقدمة وممارسات عالمية، وتفعيل دور المجتمع لدعم إعادة التوطين وإحياء المواكر الطبيعية للصقور النادرة.