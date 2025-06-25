كيف تحوّل ديزني لاند باريس، أشهر متنزه ترفيهي في أوروبا، إلى مسرح لحفل زفاف مزيف لطفلة تبلغ تسع سنوات؟

الواقعة الغريبة دفعت السلطات للتدخل السريع وفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحفل الغامض، إذ استجوبت الشرطة الفرنسية شخصين بعد تنظيم حفل زفاف مزيف لطفلة تبلغ نحو تسع سنوات داخل ديزني لاند باريس، في حادثة أثارت جدلاً كبيراً ودفعت السلطات للتحرك بسرعة، حسب صحيفة الجارديان.

تم استئجار مدينة الملاهي، الواقعة في ضواحي باريس، في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت، من أجل إقامة حفل زفاف خاص قبل فتح المتنزه للزوار. لكن موظفي ديزني لاند وأفراد الأمن لاحظوا أن «العروس» كانت طفلة صغيرة ترتدي فستان زفاف، فأبلغوا الشرطة.

بعد التحقيق، قال مكتب المدعي العام في مدينة مو (شرق باريس) إن الحفل لم يكن زفافاً حقيقياً، بل كان مشهداً تمثيلياً لحفل زفاف شارك فيه نحو 100 ممثل، بينهم الطفلة.

وقال نائب المدعي العام لوكالة «فرانس برس»: «تبيّن أن الحفل كان معدّاً مسبقاً، وجميع المشاركين كانوا ممثلين. لم يكن زفافاً حقيقياً، كان تمثيلاً فقط».

وأضاف أن الجهة المنظمة استأجرت المكان من ديزني لاند على أنه زفاف حقيقي، دون أن تخبرهم أن العروس طفلة أو عن طبيعة الحدث الحقيقية. ولا تزال السلطات تحقق لمعرفة من يقف وراء الحفل، وسط أسئلة قانونية وأخلاقية.

تم اعتقال أربعة أشخاص وأخذهم للتحقيق، ولا يزال اثنان منهم قيد الاستجواب حتى الأحد بتهم الاحتيال وغسل الأموال. ووفق موقع LBC News، فإن من بين المعتقلين شاباً يبلغ 22 عاماً، يُعتقد أنه «العريس المزيف» ومنظم الحفل، ويرجح أنه بريطاني، كما تم استجواب امرأة لاتفية تبلغ 24 عاماً.

أما الطفلة الأوكرانية، فلم يُعثر على أي دليل على تعرضها للعنف أو الإكراه، حسب مكتب الادعاء، وتم إطلاق سراح والدتها (41 عاماً) ورجل لاتفي (55 عاماً) بعد استجوابهما.

ديزني لاند باريس، أكبر مدينة ملاهٍ في أوروبا، تسمح باستئجار المكان لإقامة حفلات زفاف بأسعار مرتفعة خارج ساعات العمل، وغالباً ما تُقام هذه الحفلات أمام قلعة «الجميلة النائمة».