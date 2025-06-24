تعرضت لوحة فنية يعود تاريخها إلى 300 عام في معرض أوفيزي بفلورنسا، لأضرار بعد أن تعثر زائر أثناء محاولته التقاط صورة لإنشاء «ميم» إلكتروني.

اللوحة، وهي صورة للأمير التوسكاني فرديناندو دي ميديتشي بريشة الفنان أنطون دومينيكو غابياني عام 1712، تعرضت لتمزق في القماش بعد أن سقط الزائر عليها.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية، الزائر وهو يتراجع للخلف ويسقط على اللوحة، ما تسبب في ضرر واضح.

وأكدت إدارة معرض أوفيزي لشبكة «بي بي سي» أن الشرطة حددت هوية الزائر وأحيل إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم نقل اللوحة إلى ورشة الترميم، وأُغلق المعرض المؤقت الذي يضم حوالى 150 تحفة فنية من القرن الثامن عشر لفنانين بارزين مثل غويا، تييبولو، وكاناليتو، حتى 2 يوليو، على أن يُعاد فتحه مع عودة اللوحة المرممة إلى العرض.

وأعرب مدير المعرض، سيموني فيردي، عن قلقه من سلوك الزوار، قائلاً: «ظاهرة زيارة المتاحف لالتقاط صور سيلفي أو «ميمات» لوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مشكلة متفشية».

وأضاف أن أوفيزي يدرس فرض قيود صارمة على سلوك الزوار لضمان احترام التراث الثقافي، مع وضع حدود دقيقة تمنع التصرفات غير الملائمة.

في حادثة مماثلة هذا الشهر، تسبب سياح في إتلاف عمل فني في قصر مافي بمدينة فيرونا أثناء التقاط صورة. العمل، وهو كرسي مرصع بالكريستال للفنان نيكولا بولا، تحطم أمام أعينهم، حسب بيان المتحف.

ووصفت مديرة المتحف، فانيسا كارلون، الحادث بأنه كابوس المتاحف، مضيفة: أحياناً نفقد صوابنا لالتقاط صورة دون التفكير في العواقب.