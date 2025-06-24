حذّر باحثون من أن أكثر من 482 نوعًا من الطيور قد تختفي خلال القرن القادم إذا استمرت الاتجاهات الحالية، داعين إلى برامج إنقاذ عاجلة تشمل التكاثر في الأسر واستعادة الموائل لحماية الأنواع النادرة.

تشمل الطيور المهددة؛ البفن، الحمامة السلحفائية الأوروبية، والنغام الكبير، مما يهدد بانهيار النظم البيئية عالميًا.

وصف كيري ستيوارت، الباحث الرئيسي من جامعة ريدينغ، هذه النتائج بأنها إحصائية صادمة، مشيرًا إلى أن عدد الأنواع المهددة يفوق ثلاثة أضعاف الطيور التي انقرضت خلال الـ500 عام الماضية.





نُشرت الدراسة في مجلة Nature Reviews Earth & Environment، حيث حلل الباحثون بيانات حوالى 10,000 نوع طيور، مستخدمين بيانات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لتوقع مخاطر الانقراض، وبرز فقدان الموائل، الناتج عن التوسع الزراعي وتكثيفه، كأكبر تهديد، إلى جانب الصيد والتغيرات المناخية.

حتى لو توقفت هذه التهديدات اليوم، فإن حوالى 250 إلى 300 نوع قد تنقرض بسبب وضعها الحرج.

وأكد الباحثون أن الجهود المحلية، مثل ترميم الموائل وبرامج التكاثر، ضرورية لإنقاذ الأنواع، وقال ستيوارت: «بعض الطيور تحتاج إلى تدخلات مكثفة، مثل التكاثر في الأسر وإطلاقها، لتتمكن من البقاء».

وتُظهر قصص نجاح مثل كندور كاليفورنيا، الذي انقرض في البرية عام 1987، إمكانية الإنقاذ، وبفضل برامج التكاثر، عاد الكوندور إلى الطبيعة بأعداد تصل إلى 350 طائرًا.

وفي المملكة المتحدة، عاد طائر البيترن، الذي انقرض كطائر متكاثر في 1870 بسبب تجفيف مستنقعاته، إلى أعلى مستوياته منذ قرنين بفضل استعادة الموائل، مع تسجيل أكثر من 228 ذكرًا نشطًا العام الماضي.





وأكدت الدكتورة مانويلا غونزاليس سواريز، الباحثة الرئيسية، أن وقف التهديدات وحده لن يكفي، حيث تحتاج 250 إلى 350 نوعًا إلى تدخلات مثل التكاثر في الأسر وإعادة التوطين.

وأشار تقرير حالة طيور العالم إلى أن نصف أنواع الطيور في العالم تشهد انخفاضًا، مع تهديدات رئيسية تشمل قطع الأشجار، الأنواع الغازية، واستغلال الموارد.

وقال ستيوارت بوتشارت، العالم الرئيسي في BirdLife International، إن حل أزمة الانقراض يتطلب نهجًا شاملًا، يشمل المناطق المحمية، تقليل التهديدات الزراعية، وتدخلات مستهدفة.