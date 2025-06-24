حذّر باحثون من توقع وفاة نحو 600 شخص خلال موجة حر مرتقبة في إنجلترا وويلز هذا الأسبوع، حسب بيانات من كلية لندن للصحة العامة والاستوائية وكلية إمبريال لندن. تستند تلك التقديرات إلى تحليل بيانات من عدة عقود، متوقعة ذروة الضحايا – نحو 570 حالة زائدة – بين الخميس والأحد، مع تسجيل أعلى نسبة وفيات في لندن، بنحو 129 وفاة.هذا التحذير، يسلّط الضوء على أن موجات الحر المتطرفة لم تعد تهديداً عرضياً، بل أصبحت واقعاً صحياً ينذر بخسائر بشرية واضحة. ومع ازدياد تكرار مثل هذه الظواهر المناخية، يشدد الباحثون على ضرورة تعزيز استعداد النظام الصحي، والعمل على إستراتيجيات وقائية تشمل تنبيهات مبكرة وتفعيل مراكز تبريد وسلامة كبار السن والمرضى.وفي ظل حرارة قياسية تهدد الأرواح، فإن الوقت حان لتحويل هذه التحذيرات إلى إجراءات فعلية، قبل أن تحدث خسائر أكبر في المستقبل.