شهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة بين المصريين، بعدما دهست سيدة تقود سيارتها أسرة كاملة أثناء تنزههم في حديقة عامة، ما أسفر عن وفاة الأم وإصابة أربعة من أفراد الأسرة بجروح متفاوتة.

ووقعت الحادثة في أحد شوارع حي النرجس بالتجمع الخامس، عندما فقدت سيدة – يُعتقد أنها كانت تتعلم القيادة – السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف سيارتها إلى حديقة مجاورة حيث كانت الأسرة تجلس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادثة مرورية وضحايا في منطقة حي النرجس بالتجمع الخامس، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على السيدة التي كانت تقود السيارة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن سبب الحادثة يعود إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائقة، ما أدى إلى انحراف السيارة بشكل مفاجئ، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات ما بعد الحادثة، حيث تجمع السكان المصدومون حول الموقع، وسط محاولات لإسعافها.

وطلبت النيابة الاستماع إلى شهادة شهود العيان الذين تواجدوا في مكان الحادثة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة في الشارع الذي وقع فيه الاصطدام، في محاولة لتحديد السرعة التي كانت تسير بها السيارة، ومدى التزامها بخط السير.

وتُعد منطقة التجمع الخامس من أرقى الأحياء السكنية في القاهرة الجديدة، وتتميز بوجود مساحات خضراء وحدائق عامة تُستخدم للتنزه العائلي، ومع ذلك، شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة حوادث مرورية متكررة، نتيجة الازدحام وأحيانًا قلة الخبرة لدى بعض السائقين، خصوصا في المناطق السكنية.