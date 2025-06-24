بعد تداول تقارير عن تسريب ضخم شمل أكثر من 16 مليار كلمة مرور، تصاعدت المخاوف حول سلامة بياناتنا الشخصية والمصرفية. فهل لا نزال في مأمن لحماية أموالنا؟ أم أن هذا الكنز الثمين أصبح بين أيدي لصوص الإنترنت والقراصنة، الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على حساباتنا البنكية وبياناتنا الحساسة وصورنا الشخصية؟المخاوف مشروعة، إذ لم يعد القراصنة بحاجة إلى اختراقات معقدة بقدر ما يحتاجون إلى استغلال كلمات مرور ضعيفة أو مكررة، وهي الثغرة الأخطر التي أظهرتها التسريبات الأخيرة، كما كشف موقع «سايبرنيوز»، الذي وصفها بواحدة من أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ. ويشير خبراء الأمن السيبراني إلى أن تلك البيانات المسربة تنتشر بسرعة عبر منتديات القرصنة، ما يضاعف حجم الخطر على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.كيف نتعامل مع ذلك؟ ينصح المختصون بتغيير كلمات المرور فوراً، والابتعاد عن الكلمات البسيطة أو المتكررة، والاعتماد على عبارات طويلة معقدة يصعب توقعها. كما يشددون على أهمية تفعيل المصادقة الثنائية، وعدم استخدام كلمة المرور نفسها لأكثر من حساب.