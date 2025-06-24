نجح فريق بحثي ياباني من جامعة «كيوتو» للطب في تطوير تطبيق إلكتروني مبتكر، يتنبأ بدقة بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، خلال 10 سنوات.

ووفقاً للفريق البحثي، يستهدف هذا التطبيق الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً فأكثر، إذ يمكنهم إدخال بيانات بسيطة من الفحص الطبي للحصول على النتائج، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في مساعدة المستخدمين على تحديد المخاطر مبكراً، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وقال الفريق: تابعنا حالة 72124 موظفاً تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكثر في إحدى شركات تصنيع الإلكترونيات الكبرى لمدة 10 سنوات، وظهر أن 5133 منهم أصيبوا بالسكري، وبناءً على هذه البيانات، طورنا التطبيق الإلكتروني الذي يمكنه حساب خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بدقة، استناداً إلى عدة عوامل منها العمر، ومؤشر كتلة الجسم (مستوى السمنة)، وضغط الدم الانقباضي، والدهون الثلاثية، وHDL، وALT، ونسبة السكر في الدم أثناء الصيام، وزيادة الوزن، وحالة التدخين.

وينقسم مرض السكري على نطاق واسع إلى النوع الأول، الذي يكون فيه إفراز الإنسولين من خلايا البنكرياس قليلاً جداً، والنوع الثاني، الذي يكون لعادات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والافتقار إلى التمارين الرياضية تأثير كبير في الإصابة به.

يذكر أن مرض السكري من النوع الثاني هو حالة مزمنة إذ لا يستطيع الجسم استخدام الإنسولين بشكل فعال أو لا ينتج ما يكفي منه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو أكثر أنواع السكري شيوعاً ويمثل حوالى 90% من حالات مرض السكري حول العالم.