في واقعة مأساوية هزّت الأوساط التعليمية في مصر، أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي على محاولة إنهاء حياتها داخل قاعة امتحان مادة اللغة العربية، بإحدى مدارس الثانوية العامة في مدينة ألمنيا الجديدة، بمحافظة ألمنيا.

وتلقّت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يُفيد بإقدام الطالبة «فاطمة. ع. ح» (17 عامًا)، المقيمة بمدينة ألمنيا الجديدة، على محاولة الانتحار داخل القاعة، وذلك من خلال تناول أقراص دوائية مجهولة المصدر، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.

وحضرت قوات الأمن، يرافقها فريق من الإسعاف، إلى موقع المدرسة، حيث تم نقل الطالبة إلى مستشفى صدر ألمنيا لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها ومعرفة دوافع الطالبة وراء اتخاذ هذا القرار.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أُخطرت النيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات.

وتسلط هذه الحادثة الضوء من جديد على حجم الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة في مصر، في ظل المخاوف المتزايدة من الامتحانات التي يعتبرها كثيرون مفصلية في مستقبلهم الدراسي والأكاديمي.