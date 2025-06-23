هل شعرت بأن معدتك منتفخة أو مشدودة خلال الصيف، حتى لو لم تتناول الكثير من الطعام؟ الحرارة المرتفعة، التغيرات في العادات الغذائية، وبعض السلوكيات اليومية البسيطة قد تكون السبب في تفاقم الانتفاخ خلال الموسم.

بحسب موقع only my health، من شرب المشروبات الباردة بسرعة إلى تخطي الوجبات، هناك عادات تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي دون أن ننتبه.

ويمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تجعلك تشعر بالخفة والراحة طوال الصيف.

ونقدم لكم في هذا التقرير أسباب انتفاخ البطن في الصيف وطرق علاجه

1 - شرب المشروبات الباردة جدًا بسرعة

المشروبات المثلجة، مثل الكولا أو الليموناضة، قد تبدو منعشة، لكن شربها بسرعة يصدم الجهاز الهضمي، مما يبطئ الهضم ويحبس الهواء في المعدة، مسببًا الانتفاخ.

لذا ينصح بالشرب ببطء واختيار مشروبات بدرجة حرارة الغرفة أو باردة قليلاً، وينصح بتناول شاي النعناع أو الشمر العشبي فهما خياران رائعان للصيف ويدعمان الهضم.

2 - تناول الطعام بسرعة يزيد الانتفاخ

عندما تتناول الطعام على عجل، تبتلع كمية أكبر من الهواء مع الطعام، مما يؤدي إلى تراكم الغازات وشعور بالانتفاخ.

يُنصح بمضغ الطعام جيدًا وتناوله بهدوء دون تشتت، وامنح جهازك الهضمي فرصة لمعالجة الطعام بسلاسة.

3 - مضغ العلكة باستمرار يزيد الانتفاخ

مضغ العلكة يجعلك تبتلع الهواء باستمرار، وبعض أنواع العلكة تحتوي على كحوليات سكرية تسبب الانتفاخ.

لذا، جرب مص النعناع الطبيعي أو احتفظ ببذور الشمر لتنشيط النفس وتحسين الهضم.

4 - الشرب باستخدام الماصة

استخدام الماصة يزيد من كمية الهواء التي تبتلعها أثناء الشرب، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.

لذا، اشرب مباشرة من الكوب أو الزجاجة لتقليل الهواء، واختر مشروبات خفيفة مثل الماء أو الأعشاب.

5 - الإفراط في تناول الملح والأطعمة المصنعة

الملح الزائد يسبب احتباس الماء في الجسم، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ، خصوصاً في الصيف عندما تتقلب مستويات الترطيب.

يُنصح بطبخ طعام طازج قدر الإمكان، وتحقق من ملصقات الأطعمة لتجنب الصوديوم المخفي، واستخدم الأعشاب لتتبيل الطعام بدلاً من الملح.

6 - عدم شرب كمية كافية من الماء

من المفارقات أن الجفاف يؤدي إلى احتباس الماء وبطء الهضم، وكلاهما يساهم في الانتفاخ.

لذا، حافظ على ترطيب جسمك بشرب 8 - 10 أكواب من الماء يوميًا، وأضف شرائح الليمون أو النعناع لجعل الشرب أكثر متعة.