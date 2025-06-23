شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية فجر اليوم ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في اقتران هلال شهر ذي الحجة المتناقص مع عنقود «الثريا»، في مشهد بديع جذب أنظار المتابعين والمهتمين بعلم الفلك.

ورُصِد القمر وهو يحجب جزءاً من نجوم الثريا، في ما يُعرف في تراث أهل جزيرة العرب وبادية الشام بـ«قران 25»، نسبةً إلى اقتران القمر بعنقود الثريا عندما يبلغ عمره 25 يوماً فأكثر.

ووفقاً لحسابات الرصد، بدأت مراحل هذا الاقتران السبت 21 يونيو 2025، عند الساعة 16:00، وبلغ ذروته فجر اليوم، حين بلغ عمر القمر 26 يوماً و21 ساعة، وكان في مرحلة «الهلال المتناقص».

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن هذا الاقتران يُعدُّ أول قران قمري بعنقود الثريا بعد «الكنة»، وهي فترة فلكية حرجة في تقويم البادية تُحدَّد على أساسها بداية حساب المواسم الزراعية والرعوية، ما يمنح هذه الظاهرة أهمية كبرى لدى المزارعين والمهتمين بحساب النجوم.

وتُجسّد مثل هذه الظواهر ارتباط الإنسان في الجزيرة العربية قديماً بمراقبة السماء لتحديد فصول السنة ومواعيد الزراعة والأنواء، حيث تمثّل الثريا والقمر مرجعية فلكية رئيسية في هذا التراث الغني.