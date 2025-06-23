تحولت ليلة كانت مخصصة للاحتفال بالفرح والسعادة إلى لحظات من الرعب والهلع في قاعة للمناسبات بمنطقة صبر في محافظة لحج جنوبي اليمن، مساء الأحد، عندما اندلعت النيران بشكل مفاجئ أثناء إقامة حفل زفاف، وكادت أن تتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

بدأت الحادثة عندما تسبب انفجار مفاجئ في المولد الكهربائي الموجود في الباحة الخلفية للقاعة في اشتعال النيران، التي انتشرت بسرعة إلى أجزاء من القاعة. ووسط صرخات الحضور وحالة من الذعر الجماعي، هرع العشرات من المدعوين، بينهم نساء وأطفال، للفرار من ألسنة اللهب التي اجتاحت المكان.

وبحسب شهود عيان لوسائل إعلام محلية، بدأ الحريق في غرفة المولد الكهربائي قبل أن يمتد جزئياً إلى داخل القاعة، ما زاد من الفوضى وصعوبة السيطرة على الوضع في البداية.

وتعاني محافظة لحج، الواقعة جنوبي اليمن، من تحديات كبيرة على صعيد البنية التحتية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ما يجبر السكان والمنشآت على الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تعمل بالوقود، والتي غالباً ما تكون قديمة أو تفتقر إلى الصيانة الدورية، وتشكل خطراً كبيراً بسبب احتمال تسرب الوقود أو حدوث أعطال فنية.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت اليمن عدة حوادث مماثلة، منها انفجار تنور غاز في لحج في يناير 2025، ما أدى إلى إصابة امرأة بحروق خطيرة، وحادثة وفاة عروسين في 2014 بسبب اختناقهما بأدخنة مولد كهربائي.

ووفقاً لمصادر محلية وتقارير إعلامية، اندلع الحريق نحو الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما كان الحفل في ذروته. وأفادت التحقيقات المبدئية بأن الحريق يعود إلى انفجار المولد الكهربائي الناتج عن تسرب الوقود أو عطل فني، ولم يتم تسجيل إصابات أو وفيات حتى الآن.

وعبرت شخصيات محلية ونشطاء على منصة «إكس» عن تضامنهم مع العروسين والمتضررين، داعين إلى توفير بيئة آمنة لإقامة المناسبات الاجتماعية، وكتب أحد المستخدمين: «حريق يلتهم قاعة بمدينة صبر.. اللهم احفظ وسلم الجميع وعوض من فقد شيئاً خيراً وصالحاً».