في حادثة مأساوية، فرضت محكمة في ولاية كوينزلاند الأسترالية غرامة قدرها 400 ألف دولار على شركة «جيمس فريزل للسيارات» في منطقة أروندل، بعد إدانتها بالإهمال في توفير بيئة عمل آمنة، مما أدى إلى وفاة المتدرب كياه ماكدونالد، البالغ من العمر 21 عامًا، في انفجار هائل بمركز لبيع وصيانة شاحنات إيسوزو على ساحل جولد كوست في أكتوبر 2022.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «كوريير ميل»، كان «كياه»، وهو ميكانيكي ديزل متدرب، يعمل على تفكيك حافة برميل معدني في غرفة تخزين مليئة بأبخرة قابلة للاشتعال، عندما وقع الانفجار الذي تسبب في إصابته بحروق في 90% من جسده.

تم نقله على الفور إلى مستشفى رويال بريزبين ووومنز، لكنه فارق الحياة في اليوم ذاته، كما أصيب ثلاثة عمال آخرين في الحادث.

وخلال جلسة النطق بالحكم في محكمة ساوثبورت المحلية، أكدت القاضية المؤقتة سارة طومسون أن المخاطر كانت واضحة ويمكن توقعها، مشيرة إلى أن الإجراءات الوقائية كانت بسيطة وغير معقدة.

وانتقدت القاضية الشركة لعدم توفير التدريب الكافي والإشراف المناسب، فضلاً عن إخفاقها في تخزين السوائل القابلة للاشتعال بشكل صحيح، ووضع علامات تحذيرية في المناطق المخصصة لتخزينها.

وعلى الرغم من أن الشركة قامت لاحقًا بتحسين إجراءات السلامة الخاصة بها، أشارت القاضية إلى أن هذه الإجراءات البسيطة وغير المكلفة كان يمكن تنفيذها قبل وقوع المأساة، مما كان سيجنب كياه مصيره المؤلم.

في تكريم لـ«كياه» ضمن نصب تذكاري لضحايا حوادث العمل في كوينزلاند، عبّرت عائلته عن الألم العميق الذي لا يزال يلازمهم يوميًا.

وقالت العائلة: «رحلة التعافي من هذه المأساة مليئة بالدموع، ونحاول جاهدين ملء الفراغ الذي تركه كياه، مستلهمين من فرحته بنجاح الآخرين وسعادتهم».

وأضافت: «كان «كياه» شخصًا يجذب الناس إليه، يتمتع بهدوء ومرح يجعل الأطفال يتعلقون به، والحيوانات تثق به، والكبار يمدحونه، والفتيات يعجبن به».

بدأ كياه مسيرته المهنية عام 2016 كمتدرب في شركة والده للبناء، حيث حصل على مؤهل في النجارة عام 2021، وعاشقًا للسيارات، انضم إلى مركز إيسوزو كمتدرب في مايو 2022، قبل أشهر قليلة فقط من وفاته المأساوية.