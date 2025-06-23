واصلت جولة الترويج العالمية لنزال القرن بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد محطاتها، حيث أقيم المؤتمر الصحفي الثاني في مدينة نيويورك، بحضور كبار الشخصيات الرياضية والإعلامية، ونجمي المواجهة المنتظرة.

وافتتح المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، المؤتمر بكلمة أكد فيها دعم المملكة المستمر لرياضة الملاكمة، مجدداً امتنانه لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الكبير للاتحاد السعودي للملاكمة وموسم الرياض، مضيفًا: «أود أن أشكر شريكي الدكتور راكان الحارثي من صلة، كما أشكر الأسطورتين كروفورد وكانيلو. أخيرًا يتحقق هذا الحدث، ونحن سعداء لأنكم سعداء».

وفي إشارة إلى اختيار منصة «نتفليكس» لنقل النزال حصريًا، قال آل الشيخ: «هذا القرار تم بدافع قناعة رجل واحد أقنعني بخوض هذه الخطوة، وهو موجود بيننا اليوم... أرجو أن ترحبوا معي بالسيد نِك خان من مجموعة TKO (WWE)».

وأضاف: «أشكر بيلّا باغاريا (الرئيسة التنفيذي لنتفليكس). أعلم أنني سببت لها الكثير من الضغط، لكن يجب أن تفهم أنني معها وأدعمها. وأعتذر عن تأجيل المؤتمر من 16 مايو حتى اليوم بسبب أمور تقنية، لكن يجب أن تعلم أنني عقدت هذه الصفقة من أجل نِك خان».

وكشف آل الشيخ أن المفاوضات شملت أكثر من منصة كبرى، موضحًا: «كانت لدينا على الطاولة منصتان كبيرتان بعقود ضخمة، لكننا اخترنا نتفليكس لأنها المنصة الأكبر في العالم. أنا واثق أن هذه مجرد بداية لعلاقة إستراتيجية كبرى». وفي إشارة إلى حجم الصفقة التي تم إبرامها، قال: «أريد منكم أن تفهموا أننا الآن أمام أغلى عقد في تاريخ الملاكمة. لن أصرّح بالأرقام، وسأترك الحديث للأساطير في الحلبة».

وشهد المؤتمر الصحفي مداخلة قوية من الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز، الذي تحدث بثقة عن أهمية النزال المرتقب، واحترامه لمنافسه كروفورد، قائلاً: «هو واحد من أعظم المقاتلين في السنوات الأخيرة، ولا شك في ذلك. إنه بطل، وهذا لأنه مقاتل عظيم بالفعل. وأخي تركي آل الشيخ طلب مني هذا النزال كثيرًا، ولهذا نحن هنا اليوم».

وفي رده قال كروفورد: «أعتقد أن هذا نزال رائع للجماهير. وسأتحدث بصراحة أنا في حالة مطاردة. كل ما لدينا على الطاولة، أنا سآخذه. في 13 سبتمبر، سأنتزع كل شيء».

كما تحدث النجم الأمريكي تيرينس كروفورد بثقة كبيرة، مؤكداً أن هذا النزال جاء في التوقيت المثالي بالنسبة له، حيث قال: «أريد من جميع من في المدرجات أن يصدقوني سيبكون عندما يعودون إلى منازلهم».

وفي رده على ما يُثار حول تكتيكات الهروب في النزالات، قال كانيلو ممازحًا تركي آل الشيخ: «نحتاج إلى وضع حلبة صغيرة... صغيرة جدًا». وسرعان مارد عليه كروفورد:«صدقوني، الجري الوحيد الذي سأقوم به هو الجري نحو رأسه – وأؤكد لكم ذلك. ثم إنه يملك رأسًا كبيرًا أيضًا»!

وفي ختام المؤتمر الصحفي، شارك دانا وايت، الرئيس التنفيذي لـ UFC، في لحظة الـFace Off الرمزية بين الملاكمين، والتي سرعان ما تحولت إلى لحظة توتر وتدافع نتيجة التلاسن الذي حدث خلال المؤتمر، إذ قام كانيلو بدفع كروفورد وسط تصاعد التوتر بين الطرفين، مما استدعى تدخلاً مباشراً من وايت لفض الاشتباك وتهدئة الأجواء.

وكان موسم الرياض دشّن مساء (الجمعة) من مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي، الجولة الإعلامية العالمية لـ«نزال القرن» على لقب الوزن المتوسط الفائق، وسط حضور إعلامي كبير من مختلف دول العالم.

يُذكر أن المحطة الأخيرة للجولة الترويجية ستقام يوم الجمعة القادم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ومن المتوقع أن تحظى بحضور إعلامي واسع، نظراً للزخم الكبير الذي رافق المحطات السابقة، واهتمام وسائل الإعلام العالمية بالنزال المرتقب بين كانيلو وكروفورد.