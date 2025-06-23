توفيت المؤثرة التركية الشهيرة نيهال جاندان عن عمر ناهز 30 عاماً، بعد صراع مرير مع اضطراب فقدان الشهية العصبي، أدى إلى تدهور شديد في حالتها الصحية، إذ بلغ وزنها قبيل وفاتها 23 كيلوغراماً فقط.

وأكدت صديقتها المؤثرة سيلا دوغو، خبر الوفاة عبر منشور مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه: «فقدنا نيهال»، في إعلان شكّل صدمة كبيرة لمتابعيها.

وكانت نيهال قد نُقلت أخيراً إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات إسطنبول، بعد تعرضها لأزمة قلبية للمرة الثانية. وعلى الرغم من محاولات الأطباء إنعاشها، فارقت الحياة لاحقاً.

وشُيّع جثمانها عقب صلاة الظهر من مسجد بربروس خيرالدين باشا في منطقة ليفنت بإسطنبول، ودفنت في مقابر العائلة، بحسب ما أعلنت أسرتها.

بدأ التدهور الصحي لنيهال جاندان قبل نحو عامين، بعد اعتقالها وشقيقتها أليسيا بهار جاندان في نوفمبر 2023، على خلفية قضية احتيال و«غسيل أموال».

وخلال فترة احتجازها، ظهرت على نيهال أعراض اضطراب سلوكي غذائي، أدّت إلى تدهور حالتها الجسدية والنفسية، وانخفاض وزنها إلى 37 كيلوغراماً. وبناءً على تقرير طبي، أُفرج عنها لاحقاً لأسباب صحية.

ورغم محاولتها استعادة حياتها الطبيعية بعد الخروج من السجن واحتفالها بعيد ميلادها، لم تتحسن حالتها، واستمرت معاناتها حتى وصلت إلى مرحلة حرجة استدعت إدخالها إلى المستشفى مجدداً، وقد أصبحت حياتها تعتمد بالكامل على الأجهزة الحيوية، وفق ما أفادت والدتها، أموت جاندان.

وفي خضم هذه الأزمة، تعرض والدها، البروفيسور هاكان جاندان، لأزمة قلبية حادة نتيجة الضغط النفسي المرتبط بحالة ابنته، ما زاد من محنة العائلة.

ولدت نيهال جاندان، واسمها الحقيقي غُلنهال جاندان، في يونيو 1995، ودرست القانون في جامعة بيكنت بإسطنبول، لكنها فضّلت عالم الشهرة على السلك القانوني. دخلت الأضواء من بوابة برنامج تلفزيون الواقع الشهير «Bu Tarz Benim» (هذا أسلوبي)، الذي عُرض على قناة TV8، حيث اشتهرت بإطلالاتها الجريئة وشخصيتها المثيرة للجدل.

استثمرت نيهال شهرتها في إنشاء قاعدة جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي، وركزت محتواها على الموضة وأسلوب الحياة.

غير أن مجدها الإعلامي تلاشى بعد تورطها في قضية احتيال شهيرة، شملت مجموعة من الأسماء المعروفة، إذ اتُهمت مع آخرين بجمع نحو 10 ملايين ليرة تركية من 13 شخصاً عبر خدعة مزادات سيارات حكومية، دون تسليم المركبات أو إعادة الأموال. وفي نوفمبر 2023، أُوقف 6 متهمين واعتُقل 5 منهم، من بينهم نيهال وأختها، بتهمة «الاحتيال المنظم».

ورغم الإفراج عنها لاحقاً لأسباب صحية، لم تستطع نيهال تجاوز آثار التجربة، لتطوي صفحتها الأخيرة وسط حزن واسع عبّر عنه جمهورها وأصدقاؤها.