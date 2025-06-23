أعلنت هيئة الترفيه السعودية، بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، أحد أشهر أفلام الرعب النفسي في السينما العربية، داخل استوديوهات «الحصن Big Time» بالرياض. وأكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، عبر حساباته الرسمية، انطلاق التحضيرات بنشر مقطع مصور للمخرج مروان حامد خلال جولة في مواقع التصوير، استعدادًا لبدء العمل خلال الفترة المقبلة.ويأتي هذا المشروع استكمالًا للتعاون الفني السعودي - المصري بعد نجاح تجارب سابقة مثل «ولاد رزق 3»، مع توقعات بعرض الفيلم منتصف العام المقبل. وكشف المؤلف أحمد مراد عن إنجاز المسودة الأولى للسيناريو، مع العمل على نسخة نهائية أكثر تشويقًا.وسيعود النجم كريم عبدالعزيز لتجسيد شخصية الدكتور يحيى، فيما يتوقع مشاركة نخبة من أبطال الأجزاء السابقة مثل خالد الصاوي ونيللي كريم، إلى جانب نجوم جدد لتعزيز طابع الإثارة والرعب.