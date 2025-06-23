حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إنجازاً أكاديمياً عالمياً جديداً بدخولها قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، بعدما حصدت المرتبة 67 عالمياً، وفق تصنيف «كيو إس» لعام 2025. ويعكس هذا الإنجاز مسيرة التحول الإستراتيجي التي أطلقتها الجامعة 2020، والتي قادتها للارتقاء من المرتبة 200 إلى موقعها الحالي خلال 5 أعوام فقط.ورفع وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الشكر للقيادة، على دعمها المستمر الذي عزز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية. وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف، أن هذا التقدم يترجم الرؤية الطموحة للجامعة وطموحها نحو العالمية.