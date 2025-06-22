يواجه الفنان المصري محمد رمضان، أزمة جديدة بعد طرحه مقطعاً غنائياً عبر حساباته الرسمية، ظهرت فيه سيدة مصرية تؤدي مشهداً وُصف بأنه يحمل إساءة لصورة المرأة الريفية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، ودفع إحدى الشخصيات العامة للتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام.الانتقادات ركزت على مضمون المشهد، الذي وُصف بأنه يتضمن «تحقيراً متعمداً للمرأة الصعيدية»، وهو ما اعتبره متابعون تجاوزاً جديداً من رمضان الذي غالباً ما يثير الجدل في أعماله ومواقفه.الجهات الرسمية لم تصدر تعليقاً حتى الآن، في حين لم يُعرف بعد ما إذا كانت الواقعة ستؤدي إلى مساءلة قانونية.وتُضاف هذه الأزمة إلى سلسلة من القضايا التي لاحقت الفنان المثير للجدل، من بينها اتهامه بالاعتداء على أحد معجبيه، وأزمته الشهيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، التي أدت إلى منعه مؤقتاً من التمثيل، قبل أن يستأنف نشاطه الفني لاحقاً وسط انقسام جماهيري واسع حول سلوكه الفني والشخصي.