تحوّل عارض الأزياء الإسباني تشيّن دراغي، من فتى الغلاف إلى فتى الرواية، بعد أن اختارته الكاتبة السعودية فاطمة آل عمرو، ليكون وجه غلاف روايتها «سماء أصلان»، في تجربة غير مألوفة في النشر العربي، تمزج بين السرد الأدبي والصورة البصرية بروح سينمائية.تقول الكاتبة آل عمرو، إن ملامح دراغي تعكس «خليطاً من البراءة والقوة والتناقض»، وهي الصفات التي أرادت تجسيدها في بطلها الروائي، مؤكدة أن حضور الشخصية على الغلاف ليس مجرد زخرفة، بل جزء من بناء درامي يعزز الصورة الذهنية لدى القارئ.الرواية، التي عُرضت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، قُدّمت نسختها الأولى كهدية خاصة للممثل العالمي أندرو غارفيلد، وفقاً لصحيفة إيطالية، في إشارة إلى الطموح بتقديم تجربة سردية عربية بروح عابرة للحدود.