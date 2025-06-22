قد تعيق بعض الأطعمة عملية فقدان الوزن رغم الالتزام بالحمية، إما بسبب سعراتها العالية، أو تأثيرها السلبي على الأيض والهرمونات واحتباس السوائل، وقد أشار بعض المختصين الصحيين إلى:الخبز الأبيض يُبطئ الحرق ويُسبّب التخزينالمشروبات الغازية تُضيف سعرات دون قيمةالبطاطس المقلية تُشبع الدهون الفارغةاللحوم المصنّعة تُربك الأيض وتُجهدهالحلويات تُسبّب تخزين السكر دهوناً