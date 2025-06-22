قد تعيق بعض الأطعمة عملية فقدان الوزن رغم الالتزام بالحمية، إما بسبب سعراتها العالية، أو تأثيرها السلبي على الأيض والهرمونات واحتباس السوائل، وقد أشار بعض المختصين الصحيين إلى:
الخبز الأبيض يُبطئ الحرق ويُسبّب التخزين
المشروبات الغازية تُضيف سعرات دون قيمة
البطاطس المقلية تُشبع الدهون الفارغة
اللحوم المصنّعة تُربك الأيض وتُجهده
الحلويات تُسبّب تخزين السكر دهوناً
الخبز الأبيض يُبطئ الحرق ويُسبّب التخزين
المشروبات الغازية تُضيف سعرات دون قيمة
البطاطس المقلية تُشبع الدهون الفارغة
اللحوم المصنّعة تُربك الأيض وتُجهده
الحلويات تُسبّب تخزين السكر دهوناً