أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم (السبت)، كشفاً أثريّاً جديداً في منطقة تل الفرعون (تل نباشة) بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، عن أطلال مدينة «إيمت» القديمة، التي تعود إلى أوائل أو منتصف القرن الرابع قبل الميلاد، مع بقايا مبانٍ سكنية «برجية» ومنشآت لتخزين الحبوب وإيواء الحيوانات، إضافة إلى آثار دينية تُثري فهمنا للحياة في العصرين المتأخر والبطلمي المبكر.

واختتمت البعثة الأثرية البريطانية من جامعة مانشستر، موسم الحفائر الحالي بكشف استثنائي في التل الشرقي بمنطقة تل الفرعون، إذ استخدمت تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية (لاندسات) لتحديد تجمعات كثيفة من الطوب اللبن.

وأسفرت الحفائر عن اكتشاف مبانٍ سكنية تُعرف بـ«البيوت البرجية»، وهي منازل متعددة الطوابق بجدران سميكة صُممت لاستيعاب أعداد كبيرة من السكان، وهي سمة مميزة لدلتا النيل من العصر المتأخر حتى العصر الروماني، كما عُثر على منشآت خدمية لتخزين الحبوب وإيواء الحيوانات، مما يُظهر تنظيمًا حضريًا متقدمًا في المدينة.

وفي منطقة المعبد، كشفت البعثة أرضية ضخمة من الحجر الجيري وبقايا عمودين من الطوب اللبن المغطى بالجص، يُعتقد أنهما جزء من مبنى شُيد فوق طريق المواكب الذي كان يربط بين صرح العصر المتأخر ومعبد الإلهة واجيت، ويُشير هذا الاكتشاف إلى توقف استخدام الطريق بحلول منتصف العصر البطلمي.

ومن أبرز اللقى الأثرية، عُثر على الجزء العلوي لتمثال أوشابتي من الفيانس الأخضر يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين، ولوحة حجرية تصور المعبود «حورس» وهو يقف على تمساحين حاملًا أفاعي، مع صورة المعبود «بس» أعلاها، إلى جانب آلة موسيقية برونزية (سيستروم) مزينة برأسي المعبود «حتحور».

وأعرب وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن فخره بهذا الكشف، مؤكدًا أنه يُسلط الضوء على أهمية مدينة «إيمت» التاريخية، ويُعزز مكانة مصر وجهةً سياحيةً وثقافيةً عالميةً، مؤكداً التزام الوزارة بدعم أعمال التنقيب في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن الكشف يُثري المعرفة عن الحياة اليومية والدينية في دلتا النيل، مشيرًا إلى أهمية تقنيات الاستشعار عن بُعد في تحديد المواقع الأثرية بدقة.

ويُتوقع أن يُسهم هذا الاكتشاف في تعزيز السياحة الأثرية في محافظة الشرقية، حيث تخطط الوزارة لتطوير الموقع ليصبح وجهة سياحية مفتوحة للزوار، كما أثار الكشف اهتمامًا دوليًا، إذ أعلنت جامعة مانشستر خططًا لنشر دراسة علمية شاملة حول الاكتشاف في مجلات أثرية مرموقة.