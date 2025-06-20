أثار توقيف الفنانة الكويتية شجون الهاجري ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل، بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، القبض على مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، دون ذكر الاسم صراحة، مكتفية بنشر صورة المتهمة إلى جانب المضبوطات، ليتبيّن لاحقاً أنها الفنانة شجون.

وجاءت عملية التوقيف ضمن حملة أمنية واسعة تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي أكدت في بيانها أنها رصدت المتهمة بعد تحريات دقيقة، وضبطتها وبحوزتها مواد من نوعي «الماريجوانا» و«الكوكايين»، إلى جانب مؤثرات عقلية.

البيان أشار إلى أن الإجراءات القانونية اتُّخذت بحق المتهمة، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكداً استمرار الحملة ضد كل من يعبث بأمن المجتمع من خلال الترويج أو التعاطي أو الاتجار بالمخدرات.

الواقعة فجّرت موجة تفاعل حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تأكد هوية المتهمة، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم من تورط فنانة تحظى بشعبية جارفة، خصوصاً بين فئة الشباب.

وتكتسب القضية بعداً خاصاً، نظراً إلى المكانة الفنية التي تتمتع بها شجون، لاسيما أنها عُرفت بأدوارها المؤثرة في الأعمال الموجهة للأطفال والمراهقين، ما دفع البعض إلى وصف ما حدث بـ«النكسة التربوية» التي تستوجب وقفة جادة تجاه مسؤولية المشاهير في التأثير على النشء.