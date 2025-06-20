كشفت منصة «Cybernews» -المتخصصة في أمن المعلومات- تسريب أكثر من 16 مليار كلمة مرور على الإنترنت، في حادثة توصف بأنها الأكبر في تاريخ الجرائم الإلكترونية. ويعد هذا التسريب غير المسبوق تهديداً مباشراً لمليارات المستخدمين حول العالم، إذ يُمكن أن يؤدي إلى موجات ضخمة من الاحتيال الرقمي وسرقة الهوية واختراق الحسابات الشخصية والمهنية.

ووفقاً للتقرير، فإن الجزء الأكبر من البيانات المسربة ليس قديماً أو متداولاً من قبل، بل جديد ومنسق بطريقة احترافية، ما يُشير إلى أن عملية الجمع تمت باستخدام برمجيات خبيثة تعرف باسم «سارقي المعلومات». هذه البرمجيات تتسلل إلى أجهزة المستخدمين وتسرق بيانات الدخول مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ثم ترسلها إلى قراصنة الإنترنت، الذين بدورهم يستخدمونها أو يبيعونها عبر منصات في الإنترنت المظلم.

المعلومات التي تم تسريبها تشمل حسابات على نطاق واسع من الخدمات الرقمية، بداية من البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك وتليغرام، مروراً بحسابات المطورين على GitHub، وحتى بوابات حكومية. اللافت أن البيانات تظهر بتنسيق سهل الاستخدام، حيث تحتوي على روابط المواقع مرفقة بأسماء المستخدمين وكلمات المرور، ما يزيد من خطورتها وسرعة استغلالها من قبل المهاجمين.

الباحثون الأمنيون وصفوا هذا التسريب بأنه نموذج واضح للجريمة الإلكترونية المنظمة، إذ يتكون من نحو 30 مجموعة بيانات منفصلة، كل منها تحتوي على ملايين أو مليارات من بيانات تسجيل الدخول، ليصل مجموعها إلى أكثر من 16 مليار معلومة مسروقة.

ما يزيد الوضع تعقيداً هو سهولة الوصول إلى هذه البيانات من قبل العامة، إذ تؤكد التقارير أنه حتى الأشخاص الذين يملكون معرفة تقنية محدودة وبمبالغ بسيطة قادرون على شراء هذه المعلومات واستغلالها، ما يعرّض الجميع للخطر دون استثناء، من الأفراد إلى الشركات والمؤسسات الكبرى.

رداً على هذه الكارثة الأمنية، نصحت شركة جوجل المستخدمين بالتخلي عن كلمات المرور التقليدية واللجوء إلى خيارات أكثر أماناً مثل «مفاتيح المرور». كما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرات تدعو إلى تجنب النقر على الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، خصوصاً إذا كانت تطلب بيانات تسجيل الدخول.

وينصح خبراء الأمن السيبراني باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تغيير كلمات المرور لجميع الحسابات المهمة، وإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، واستخدام أدوات إدارة كلمات المرور لحماية البيانات الشخصية من الوقوع في الأيدي الخاطئة.