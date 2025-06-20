تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لـ«موقف محرج»، حيث صافح عن طريق الخطأ مترجماً كورياً بدلاً من رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ.

وأظهر مقطع فيديو مصور، ستارمر وهو يتحدث ويصافح مترجماً كورياً، الذي نبهه إلى أن الرئيس يقف خلفه ليسمع صوت ستارمر وهو يضحك بصوت عال. بعدها تقدم الرئيس الكوري أمام عدسات المصورين ثم تبعه ستارمر للسلام عليه أمام الصحافة، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس بكندا، أمس الأربعاء.

ووفقاً لما ذكرت صحيفة دايلى ميل، فإن ستارمر الذي تعرض فياليوم الأول لقمة السبع فى كندا لموقف محرج أيضاً عندما اضطر لجمع أوراق اتفاق التجارة بين أمريكا وبريطانيا بعد أن سقطت من الرئيس دونالد ترمب على الأرض، قدم نفسه على ما يبدو للمترجم قبل أن يتحول لتحية رئيس كوريا الجنوبية لى جاى ميونج مع عقدهما محادثات رسمية.

إلا أن داوننج ستريت أصر على أن مزاعم هذا الخلط ليست حقيقية.

وقالت «دايلى ميل» إن ستارمر وفي مستهل اللقاء مع رئيس كوريا الجنوبية، بدا متردداً فى مكان وقوفه لالتقاط الصور وسط ارتباك استمر ثوان خلال الاجتماع السنوي لقادة مجموعة السبع في كندا.

وبعد هذا الارتباك، قال ستارمر إن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع كوريا الجنوبية، وترغب فى تعزيزها أكثر في مجالات تشمل تعزيز اتفاقية التجارة الحرة والدفاع.