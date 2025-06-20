أنجزت جامعة الملك عبدالعزيز مشروعاً بحثياً ابتكارياً يقوم على رصد مخالفات المسار الطارئ على الطرق السريعة في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر فريق علمي طلابي من قسم الجيوماتكس بكلية العمارة والتخطيط، وهو نظام ذكي من خلال جهاز «Raspberry Pi» يقوم بتوظيف تقنيات الرؤية الحاسوبية.ويعتمد هذا المشروع، الذي طُور بإشراف أساتذة قسم الجيوماتكس (الدكتور كامل فيصل، والدكتور عبدالله العطاس، والدكتور مهند أبو هاشم، والدكتور محمود الخفش)، على خوارزمية «YOLO» لرصد السيارات التي تعتدي على المسارات المخصصة للطوارئ، حيث تم تدريب النموذج باستخدام صور مخصصة، مع تحديد مناطق الاهتمام «ROI» في الفيديو لرصد أي تجاوز للمركبات. ويُعدُّ المشروع الذي شارك فيه الطالبان أنس الحربي، ومحمد المروعي، منخفض التكلفة وعالي الكفاءة، ما يجعله مناسبا لتطبيقات المدن الذكية، وجهات المرور والجهات الحكومية، ويُسهم في تحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وإنقاذ الأرواح من خلال ضمان خلو المسارات الطارئة من التعديات.يذكر أن الجيوماتكس هو تخصص أكاديمي يعنى بالعلوم والتقنيات المتعلقة بالبيانات الجغرافية الرقمية، بما في ذلك المسوحات العمرانية ونظم المعلومات المكانية، ويُطلق عليه أيضا «علم المعطيات الجغرافية» أو «هندسة المساحة الرقمية»، حيث يشمل المعلومات الجغرافية كافة، ومعالجتها، وتحليلها، وعرضها، وتكوين الخرائط، إضافة إلى قياس وإدارة البيانات الجغرافية.