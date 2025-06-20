كشفت دراسة طبية حديثة، أن المشي المنتظم قد يكون العلاج الأبسط والأكثر فعالية لآلام أسفل الظهر، حيث أظهرت النتائج أن تخصيص 100 دقيقة أسبوعياً فقط -بمعدل 20 دقيقة يومياً على خمسة أيام- يسهم في تقليل احتمالية عودة الألم، ويمنح تحسناً طويل الأمد في حالة المرضى.الدراسة التي تابعت حالات مصابين بآلام مزمنة أسفل الظهر، بعد خضوعهم للعلاج الطبيعي، أظهرت أن من واصلوا المشي بعد انتهاء العلاج كانوا أقل عرضة للانتكاسة مقارنة بمن توقفوا عن النشاط. الفارق لم يكن في شدة التمارين، بل في الاستمرارية، حيث أثبتت الأبحاث أن الانتظام في المشي أهم من كثافته.الأطباء المشاركون أوصوا بجعل المشي جزءاً من الروتين اليومي، مشيرين إلى أنه يعزز الدورة الدموية، ويقوي عضلات الظهر، ويقلل من التوتر العضلي. والأهم أنه لا يتطلب معدات ولا تكاليف.الرسالة التي وجهتها الدراسة واضحة: لا تنتظر الألم لتتحرك، تحرّك لتتفادى الألم.