في قصة تجمع بين الحظ والمفاجأة، اكتشف مهندس من فيلادلفيا يُدعى فيلي جون، فوزه بجائزة قدرها 50 ألف دولار في يانصيب باوربول، بعد أن نسي تذكرة اليانصيب التي اشتراها أثناء توقفه في متجر بولاية ماريلاند.

وفي 4 يونيو، توقف فيلي جون في متجر وودلون مارت في مقاطعة بالتيمور ماريلاند، لشراء بعض الوجبات الخفيفة أثناء عودته إلى فيلادلفيا، على نحو عفوي، قرر شراء مجموعة من تذاكر يانصيب باوربول، دون أن يعيرها اهتمامًا كبيرًا.

وبعد أكثر من أسبوع، بينما كان ينظف سيارته، عثر على كيس التذاكر التي كاد يرميها في القمامة، قبل التخلص منها، قرر فحص التذاكر باستخدام تطبيق يانصيب ماريلاند، ليكتشف أن إحداها فازت بجائزة الدرجة الثالثة بقيمة 50 ألف دولار بعد مطابقة أربع كرات بيضاء والكرة الحمراء.

ووفقًا لموقع يانصيب ماريلاند الرسمي، كان فيلي جون على بعد رقم واحد فقط من الفوز بالجائزة الكبرى التي بلغت 30 مليون دولار في تلك الجولة، وعلى حد قوله لمسؤولي اليانصيب: «كنت في حالة ذهول عندما أدركت أنني فزت»، مضيفًا: «آمل أن يكون هذا أول فوز من بين العديد»، ويُذكر أنه يلعب اليانصيب منذ أربع سنوات، غالبًا باستخدام أرقام تحمل دلالات شخصية مثل تواريخ ميلاد أفراد عائلته.

وكانت تذكرة الفوز اشتراها فيلي جون، ضمن سحب باوربول الذي أُجري في نفس الأسبوع، والجائزة البالغة 50 ألف دولار جاءت نتيجة مطابقة أربع من الكرات البيضاء الخمس بالإضافة إلى الكرة الحمراء.

يُشار إلى أن باوربول هي لعبة يانصيب أمريكية تُقام في 45 ولاية، وتُجرى سحوباتها ثلاث مرات أسبوعيًا (الإثنين، الأربعاء، والسبت). تتطلب اللعبة اختيار خمسة أرقام من 1 إلى 69 للكرات البيضاء، ورقم إضافي من 1 إلى 26 للكرة الحمراء، واحتمالات الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ 1 إلى 292.2 مليون، بينما تكون احتمالات الفوز بجائزة الدرجة الثالثة أعلى نسبيًا.