أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات اليوم (الخميس)، إلقاء القبض على المواطن المولدوفي فيتالي بيرلوغ، المطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود.

وكشفت أنه تم إلقاء القبض على بيرلوغ، الذي صدرت بحقه نشرة حمراء سارية من الإنتربول بناءً على طلب من السلطات الفرنسية، يوم الأحد الموافق (15) من يونيو (2025).

وكان بيرلوغ يتولى رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول سابقاً، حيث صدرت بحقه نشرة حمراء بتهم تتعلق بالتزوير وعرض رشوة والتوسط فيها والاحتيال.

ويأتي هذا في إطار عمليات تنسيق مستمرة مع الشركاء الدوليين من وكالات إنفاذ قانون ومنظمات دولية وإقليمية لما فيه أمن وسلامة المجتمعات الدولية. وفي المقابل، أقر المسؤولون الفرنسيون باحترافية وعزيمة وزارة الداخلية بدولة الإمارات، مشيرين إلى أن مثل هذا العمل المنسق يؤكد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.