اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، كانت متجهة من هونغ كونغ إلى نيودلهي، إلى العودة إلى مطار هونغ كونغ الدولي صباح (الإثنين) كإجراء احترازي بعد أن اشتبه الطيار في وجود مشكلة فنية أثناء الطيران، في واقعة بعد أيام قليلة من كارثة تحطم طائرة من الطراز نفسه في أحمد آباد، أثارت قلقاً متزايداً بشأن سلامة طائرات بوينغ دريملاينر.

وأقلعت الرحلة AI315، التي تشغلها طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر مسجلة باسم VT-NAC وعمرها 7.7 سنة، من مطار هونغ كونغ الدولي في حوالي الساعة (9:46 صباحاً بتوقيت الهند)، وبعد نحو 30 دقيقة من الإقلاع، وبلوغ الطائرة ارتفاع 22 ألف قدم، رصد الطيار مشكلة فنية محتملة، ما دفعه إلى طلب العودة إلى هونغ كونغ، وهبطت الطائرة بسلام وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان دون تسجيل أي إصابات.





ووفقاً لبيان صادر عن شركة طيران الهند، عادت الطائرة إلى هونغ كونغ «بسبب مشكلة فنية»، وتخضع حالياً لفحوصات دقيقة كإجراء احترازي، ولم تكشف الشركة عن طبيعة العطل الفني، لكن مصادر وسائل إعلام هندية أشارت إلى أن فرقاً تقنية بدأت في فحص الطائرة لتحديد سبب المشكلة.

وأكدت سلطة مطار هونغ كونغ أن العمليات في المطار لم تتأثر، وأن الطائرة طلبت الاستعداد المحلي قبل الهبوط الآمن، وأنه تم ترتيب رحلات بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في نيودلهي في أقرب وقت ممكن، مع تقديم المساعدة الأرضية لتقليل الإزعاج الناجم عن هذا التعطيل غير المتوقع.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من كارثة تحطم طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر تابعة لشركة طيران الهند (AI171) في أحمد آباد في 12 يونيو الجاري، التي كانت متجهة إلى لندن، وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها من مطار سردار فالابهاي باتيل الدولي.

وكانت حادثة الطائرة الهندية أسفرت عن مقتل 241 من أصل 242 شخصاً على متنها، إلى جانب 29 شخصاً على الأرض، في أسوأ كارثة طيران تشهدها الهند منذ عقد، ونجا راكب واحد فقط، بريطاني من أصل هندي، ويخضع حالياً للعلاج.